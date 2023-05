Lutte contre la fraude fiscale : qui sera contrôlé ?

Dans un immeuble de la banlieue parisienne, les agents de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales traquent les fraudeurs. Leurs outils sont les bases de données du trésor public, mais aussi Internet et les réseaux sociaux. Bientôt, ils seront dix enquêteurs de plus, car le gouvernement veut renforcer cette lutte contre la fraude fiscale. Qui sera concerné ? Les particuliers comme les entreprises, mais pas n'importe lesquels, ce seront les 100 premières capitalisations boursières. Elles seront désormais contrôlées tous les deux ans. Concernant les particuliers, le ministre des Comptes publics assure vouloir faire payer les "ultra-riches". Concentrer les efforts sur les fraudes les plus importantes, pour l'administration, c'est en général celles supérieurs à 100 000 euros. Quels moyens et quelles sanctions sont prévus ? Mille cinq cents agents supplémentaires vont être recrutés. Les fraudeurs pourront désormais être condamnés à des travaux d'intérêt général ou à une peine d'indignité fiscale et civique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, J.Y. Mey, J. Grosjean