Lutte contre le gel : des dispositifs efficaces ?

Des bourgeons gelés, une récolte perdue, pour éviter la catastrophe, arboriculteurs et viticulteurs sont prêts à employer les gros moyens. Quel coût pour les systèmes antigel ? Avec son hélice, une tour Orchard-Rite récupère l'air chaud qui se trouve en hauteur et les projette sur les vignes. Chacune d'elles coûte 40 000 euros et peut réchauffer cinq hectares, soit 8 000 euros d'investissements par hectare. Une tour Orchard-Rite est presque deux fois plus chère que la méthode antigel la plus utilisée, le système par aspersion d'eau. Le prix d'installation est de 4 600 euros par hectare. De gros investissements qui s'avèrent beaucoup plus rentables à long terme que les bougies. Qui paye ces installations ? Seuls ceux qui installent des tourelles peuvent toucher des aides. Les autres systèmes sont entièrement à la charge des agriculteurs. Ces systèmes sont-ils efficaces ? Les tourelles et les bougies protègent les cultures contre le gel jusqu'à -4°C. Le système par aspersion, lui, est efficace jusqu'à -8°C. Quelle que soit la méthode, elle ne peut pas être utilisée trop longtemps, car très gourmande en énergie et en eau. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Monnier, T. Vartanian