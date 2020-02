Lutte contre le "séparatisme islamiste" : les premières mesures

Pour lutter contre l'influence des réseaux fondamentalistes, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi soir plusieurs mesures. Il s'engage à supprimer le dispositif ELCO, ces cours dispensés en langues étrangères aux enfants d'immigrés par des enseignants. Il promet aussi des mesures pour mieux contrôler le financement étranger des lieux de culte. Le chef de l'État s'engage enfin à former tous les imams en France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.