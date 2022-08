Lutte contre les fraudes : bientôt une carte Vitale biométrique ?

Sa couleur ne changera pas mais dans quelques mois, votre nouvelle carte Vitale sera biométrique. Voici à quoi elle pourrait ressembler : pas de révolution dans la forme, mais à l'intérieur, une puce digitale intégrera vos données personnelles et vos empreintes digitales. Le passage au biométrique doit rendre la carte vitale infalsifiable. En théorie, les fraudeurs ne pourront plus utiliser une carte dont ils ne sont pas titulaires, comme pour un passeport ou une carte d'identité. Mais en cas de doute sur un patient, les médecins ou les pharmaciens pourront-ils lui réclamer de s'authentifier avec ses empreintes digitales ? Rien que dans les pharmacies, plus de 100 000 lecteurs seront nécessaires. Le Sénat vient de voter une enveloppe de 20 000 euros, pour instaurer cette carte vitale biométrique. Une mesure qui, d'après les médecins, sera compliquée à mettre en place. Cette carte biométrique sera-t-elle obligatoire ? Quelle sera la protection des données personnelles ? Beaucoup de questions en suspens, le budget adopté par les sénateurs n'est qu'un début. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Mersi Bakchich