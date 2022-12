Lutte contre les incendies : ça commence dès maintenant

Ils ont sorti la tronçonneuse quatre mois plus tôt que prévu. Dans le Gard, ces bénévoles s’activent dès l’automne pour tout débroussailler. Un moyen de prévenir des incendies de plus en plus précoces. La loi oblige les habitants proches de forêts à débroussailler sur un rayon de 50 mètres, même hors de leur propriété. Avec 5 000 mètres carrés de terrain, impossible pour cette habitante de le faire seule. Elle requiert notamment l’aide d’une association pour ne pas risquer de vendre sa maison. Coûteux, mais indispensable. Un autre habitant en a vu l’efficacité dès cet été, quand un incendie s’est déclaré tout près de chez lui. Cet été, 1 800 hectares ont brûlé dans le Gard. Alors dans un village voisin, la préfecture effectue les opérations de contrôle et de prévention. "Il faudrait diminuer la quantité d’arbres pour idéalement espacer les feuillages de trois mètres les uns des autres", explique un agent de préfecture. Les propriétaires récalcitrants s’exposent à une amende de 750 euros, plus 30 euros par mètre carré non débroussaillé. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Delabre