Lutte contre les incendies : comment s'organise l'entraide européenne

Sous un hélicoptère dans le ciel grec, un pompier slovaque met en garde notre équipe face au largage. Il fait partie des 31 pompiers envoyés par la Slovaquie pour aider à lutter contre les feux en Grèce. Italiens, Roumains, Maltais... au total, 500 pompiers de l'Union européenne prêtent actuellement main-forte aux pompiers grecs. Et pendant ce temps-là, dans le sud de la France, des Autrichiens et des Polonais travaillent aux côtés des pompiers français dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore les Alpes-Maritimes. Comment fonctionne cette entraide dans l'Union européenne ? Cet été 2023, 443 pompiers européens sont prépositionnés dans trois pays à risque, en France, au Portugal et en Grèce. À cela, s'ajoute une réserve de 28 avions et hélicoptères, mis à disposition par plusieurs États membres, deux avions et un hélicoptère en France, par exemple. L'objectif est de venir rapidement en aide à leurs voisins quand leur pays n'est pas, lui-même, en proie aux flammes, ce qu'ont fait les pompiers français en Grèce. Dès que ce système de coopération se met en marche, l'Union européenne prend en charge tous les frais. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Merlier, P. Marcelllin