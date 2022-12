Lutte contre les squats : ils testent une solution

Ce jeune actif de 25 ans n'aurait jamais cru pouvoir vivre dans un bel appartement : 70 m2, quatre chambres, à dix kilomètres de Paris, à seulement 200 euros par mois, charges et chauffage compris. "Un logement sain pour 200 euros en banlieue parisienne, ça défie toute concurrence", réagit Edgar Pereira, futur résident temporaire. La raison d'une telle affaire : ce logement vacant sera détruit dans quatre ans, comme tout l'immeuble. Pour éviter qu'il ne soit squatté d'ici-là, le propriétaire, un bailleur social, a décidé d'y installer des résidents temporaires. Portes blindées et autres systèmes d'alarme ne suffisaient plus à se protéger des squatteurs. "On constate, nous, au quotidien que les tentatives d'effraction sont nombreuses. Il n'y a pas de limite à l'imagination, justement, des personnes qui tentent de squatter nos logements. Et à partir du moment où ils sont occupés, ça les dissuade définitivement", affirme Julien Solo, directeur adjoint en charge du renouvellement urbain chez CDC Habitat. Ici, c'est un Ehpad qui est promis à la destruction. Trente-cinq étudiants y vivent, pour 200 euros par mois, le maximum autorisé pour ce type de contrat. Pour la durée d'une résidence temporaire de deux à 18 mois, pas de trêve hivernale, un préavis d'un mois et c'est moins contraignant qu'un contrat de location pour le propriétaire. Quelques conditions pour prétendre à ce type de logement : être seul, sans enfant et avoir un casier judiciaire vierge. TF1 | Reportage S. Chevallereau et P. Lormant