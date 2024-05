Lutte contre l'immigration illégale : l'Italie a-t-elle réussi ?

Les migrants n'ont pas débarqué sur les plages de Pozzalo (Sicile) depuis plusieurs semaines déjà. Pourtant, pendant des années, la station balnéaire au sud de la Sicile était l'une des portes d'entrée de l'immigration illégale en Europe. Sur le port, les arrivées étaient quasi quotidiennes. Depuis janvier, les arrivées illégales ont été divisées par trois en Italie, 16 000 contre 42 000 sur la même période en 2023. Ce serait-ce le résultat de la politique anti migrant de Giorgia Meloni ? Première explication de cette baisse : un accord signé avec le président tunisien et payé par l'Union européenne, à hauteur de 105 millions d'euros. La Tunisie s'engage à mieux contrôler ses côtes et à empêcher les départs. Si les arrivées diminuent, c'est aussi parce que les sauvetages n'ont jamais été aussi difficiles pour les ONG. Giorgia Meloni et son gouvernement d'extrême droite harcèlent les navires humanitaires, comme l'Ocean Viking. Une façon de sanctionner les ONG qui effectuent plusieurs sauvetages d'affilée, alors que la loi exige qu'elle revienne à quai entre chaque opération. Et pour ne rien simplifier, les autorités italiennes leur affectent des ports, surtout au nord du pays, bien loin des zones de sauvetage. Autre priorité de la Première ministre italienne, le rapatriement coûte que coûte des clandestins. C'est la raison pour laquelle elle a construit des centres en préfabriqué. Ils doivent permettre une expulsion dans les 28 jours. Le bâtiment est bien gardé, mais totalement vide. L'activité du centre a été suspendue par des juges, car elle est contraire au droit européen. Environ 30 000 migrants clandestins en moins depuis janvier, mais pourtant le pays veut accueillir 450 000 travailleurs étrangers en toute légalité d'ici 2025. C'est là, tout le paradoxe de Giorgia Meloni. De nombreux secteurs, comme l'agriculture, manquent de main-d’œuvre. En Sicile, les exploitations se comptent par centaines. Cependant, les permis de travail accordés par l’État sont loin de répondre aux besoins des entreprises. Loin des grandes déclarations politiques, Giorgia Meloni est aujourd'hui rattrapée par la réalité économique de son pays. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Humez, B. Bedarida