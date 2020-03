Lutte contre l’obésité : retour dans un internat spécialisé en Lozère

L'obésité est un problème de santé qui touche pratiquement un Français sur cinq. Cette maladie concerne de plus en plus les adolescents. Nous en avons rencontré une soixantaine d'entre eux, il y a quelques mois, dans un internat spécialisé à Antrenas en Lozère. Ils sont dans la bonne voie, comme en témoignent certains d'entre eux. Un encouragement en cette journée mondiale de lutte contre l'obésité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.