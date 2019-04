Lutte contre la radicalisation : les premiers résultats

En décembre 2018, un terroriste avait tué cinq personnes sur le marché de Noël. Symboliquement, c'est à Strasbourg qu'Edouard Philippe a choisi de présenter les premiers résultats du plan de lutte contre la radicalisation. Bilan, la fermeture de quatre écoles privées hors-contrat, sept lieux de culte, et 89 débits de boissons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.