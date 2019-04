Le luxe s'invite au camping

Le camping est l'un des modes de vacances préféré des vacanciers. Huit millions de visiteurs seront attendus cet été. Il y en a pour tous les budgets et tous les goûts. Les établissement, de plus en plus haut de gamme, séduisent une nouvelle clientèle et proposent de nouveaux services pour rester dans la course. Reportage à Valras-Plage dans l'Hérault. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.