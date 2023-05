Lycée professionnel : les stages désormais rémunérés

Il y a pire comme bureau. Mathis est en première et vient de débuter son stage chez un constructeur de voilier aux Sables-d'Olonne. Les conditions sont plutôt agréables et il touchera même 100 euros par semaine à partir de la semaine. "Je viens de l'apprendre. Ça va me servir surtout pour me payer le permis de voiture et une partie du permis côtier", se réjouit le jeune homme. Dès la prochaine rentrée, les élèves de lycée professionnel recevront une indemnité de stage : 50 euros par semaine en seconde, 75 euros en première et 100 euros en terminale. Une mesure qui profitera aussi aux employeurs. "S'il y a une rémunération, ce sera forcément plus facile d'attirer les jeunes. Ça va peut-être motiver certains un peu plus", s'exprime Richard Artigot, technicien encadrant chez Innovation Yachts. Tout sera financé par l'État. Le but est de redorer l'image des lycées professionnels, souvent méconnus ou déconsidérés. Le gouvernement veut aussi parler du lycée professionnel plus tôt, dès la classe de cinquième. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon