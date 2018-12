Lycées : blocages et incidents dans la quasi-totalité du pays

Des lycéens se sont joints au mouvement des gilets jaunes avec des revendications parfois confuses. Ils ne veulent pas du Parcoursup, ni de la dissolution des filières et encore moins du service national universel. Près de 190 établissements sur un total de 4 200 ont été bloqués. Un lycée a même été partiellement incendié à Toulouse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.