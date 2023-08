Vigilance rouge canicule : les services d'urgence de Lyon en première ligne

Surtout ne pas perdre la moindre minute. Il est 14h30, les pompiers de la plus grande caserne de Lyon (Rhône) sont appelés en urgence. À leur arrivée, une femme de 55 ans est en détresse respiratoire. La mère de famille souffre d'obésité. À cause de la chaleur étouffante, cela fait deux nuits qu'elle ne dort pas. Son assistance respiratoire ne suffit plus. "Cette dame présente une douleur thoracique. Donc, c'est une douleur au niveau de la poitrine, sans autre douleur associée et sans antécédents cardiaques. Elle dort moins bien, elle est plus fatiguée. C'est un cercle vicieux", indique l'adjudant-chef Pierre-Xavier Peron, de la caserne de sapeurs-pompiers Pierre Corneille, dans le reportage en tête de cet article. Des interventions comme celle-ci, les pompiers en font des dizaines par jour. Dans le centre d'appel d'urgence, le téléphone sonne beaucoup plus souvent à cause de la hausse des températures. Chacun est plus vigilant, y compris pour son voisinage. "Un requérant n'avait plus de nouvelles depuis trois jours de son voisin. Elle voyait la lumière depuis trois jours et donc du coup, elle nous a demandé d'intervenir pour aller voir ce qui se passe", précise l'adjudant-chef Emmanuel Segura. À l'Hôpital Pierre Garraud de Lyon, la canicule mobilise également les soignants. Une unité pour patient dépendant est réfrigérée. C'est un luxe en cette période de forte chaleur. Mais heure après heure, le personnel veille sans cesse à l'hydratation des résidents. "Ils vont boire une gorgée, deux gorgées et ça ne suffit pas. Donc effectivement, il faut que nous soyons constamment derrière eux", assure Françoise Bridet, cadre de santé.