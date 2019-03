Lyon : les patients du Levothyrox déboutés par la justice

C'est un jugement très important dans le contentieux qui oppose plus de quatre mille plaignants au laboratoire qui fabrique le Levothyrox. Le tribunal de Lyon a débouté les patients qui réclamaient une indemnisation pour "défaut d'information". Selon eux, la nouvelle formule de ce traitement contre les troubles de la thyroïde provoquerait de graves effets secondaires. La justice a estimé que le laboratoire Merck n'avait pas commis de faute. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.