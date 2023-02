Lyon : pourquoi l'interdiction des véhicules diesel est repoussée ?

Deux années de plus pour se passer du diesel et un élargissement de la zone à faible émission repoussé. Le changement de cap n’est pas vraiment dans l’air du temps, à l’heure où la Métropole lyonnaise est plongée dans un épais brouillard de pollution. Pour le Grand Lyon, l’État ne fait pas assez. “Aujourd’hui ce qu’on constate, c’est des difficultés, notamment le manque d’accompagnement des gouvernements successifs. L’absence de communication et de mise en place de contrôle de radar”, selon Bruno Bernard, le président d'Europe Écologie Les Verts. La ZFE est-elle vraiment rentrée dans notre vocabulaire ? Observons les pare-brises où la vignette Crit’Air, instaurée en 2017, doit être collée sous peine d’une amende. Constat, une voiture sur quatre n’en a pas. C’est le cas de François, à la tête d’une petite entreprise et au volant d’un diesel de 1994. Pour Luc, artisan, acheter un utilitaire électrique, oui, mais adapté à ses besoins. Les aides de l’État et des collectivités s’élèvent à 12 000 euros en moyenne, pour des véhicules qui, selon les modèles, coûtent trois fois plus chères. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell