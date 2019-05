Lyon : que sait-on du principal suspect arrêté ?

Avant de connaître son identité, les policiers l'appelaient "l'homme à vélo". L'auteur présumé de l'explosion qui a eu lieu le 24 mai dans le centre-ville de Lyon a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi. Il s'agirait d'un étudiant en informatique, d'origine algérienne et inconnu des services de police. Mais que sait-on précisément de l'individu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.