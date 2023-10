Lyon : un incendie fait 2 morts et 3 blessés

Une cage d'escalier en flamme, et un habitant désespéré, suspendu à sa fenêtre. À 3h30 du matin, un immeuble de quatre étages est en feu. Le bilan est de deux morts et trois blessés. Juste avant l'arrivée des secours, des jeunes du quartier réussissent à sauver cinq enfants. Sébastien, le père de famille, exprime sa gratitude. Que s’est-il passé ? Comment le feu s’est-il propagé aussi vite jusqu’à la toiture ? En seulement dix minutes, 80 pompiers sont mobilisés. C’est une opération périlleuse, car les escaliers se sont effondrés. Construit en 1912, l’immeuble appartient à un bailleur social. Était-il vétuste ? Disposait-il de détecteur de fumée ? Équipés de drones, les pompiers et les enquêteurs ont relevé des indices toute la journée. Problème électrique, origine humaine… Aucune piste n’est écartée. Les habitants s’interrogent. Ce soir, douze personnes sont hébergées à l’hôtel par les services de la mairie. Ils seront relogés par le bailleur dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage C. Blampain, O. Couchard, Q. Russel