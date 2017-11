Lyon : un squelette de mammouth sera vendu aux enchères

Un squelette de mammouth parfaitement conservé sera vendu aux enchères à Lyon le 16 décembre 2017. Il est estimé à cinq cent mille euros. Découvert en Sibérie, le pachyderme mesure cinq mètres quarante-deux de long et trois mètres cinquante de haut. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.