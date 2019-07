Lyon : une femme accouche seule dans une maternité

C'est un évènement incroyable. Arrivée à l'hôpital à 5h30 du matin, la femme de 30 ans est installée en salle d'accouchement à 6h45 pour recevoir une péridurale. Mais elle ne reverra plus personne avant la naissance de sa fille. Elle a en effet été oubliée dans sa chambre. Découvrez son témoignage dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.