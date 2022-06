Lyssytchansk : ville stratégique dans la défense du Donbass

C’est un peu la voie sacrée pour les Ukrainiens. Seule une route leur permet de rejoindre les villes assiégées de Lyssytchansk et Severodonetsk où se joue le sort du Donbass. Les unités de combat y montent au front. Les civils peuvent l’emprunter pour fuir s’ils trouvent un moyen de locomotion, comme cet homme dont la maison vient d’être rasée par deux obus. “Nous, on ne peut plus rester. On a réussi à s’échapper avec ma femme”, explique-t-il. Après être passé par des chemins de traverse, notre équipe entre dans la zone qui est prise en tenaille sous le feu constant de l’artillerie russe. Lyssytchansk est bombardée sans discontinuer. Un peu en retrait, une unité de parachutistes ukrainiens, revenue des combats dans la ville voisine de Severodonetsk. Ces hommes veulent croire qu’ils tiendront face à un ennemi pourtant plus nombreux et plus puissamment équipé. Ces paras de la deuxième brigade se battent depuis trois mois en infligeant des pertes conséquentes à l'armée d’invasion, comme ces tanks russes qu’ils ont visés au missile anti-char, il y a quelques jours, tout près de Lyssytchansk. Des succès qui n’empêchent pourtant pas les soldats de Moscou de progresser. La bataille de Donbass peut durer encore longtemps. T F1 | Reportage M. Scott, A. Pocry, L. Lassalle