"Ma nouvelle vie" : Berthe, une jeune battante de 95 ans

Berthe Rivassoux n'est pas du genre à mâcher ses mots. Pour s'occuper, elle navigue entre ses souvenirs et son balcon. Dans sa résidence à Tulle, elle veille aussi sur sa voisine de 99 ans. En nous envoyant sa vidéo, Hugo Vidal-Rosset, directeur d'Ehpad, tenait à rendre hommage au dévouement de son équipe. Depuis la semaine dernière, les familles reviennent pour rendre visite à leur proche. Pour nos aînés, chaque geste, chaque mot réconforte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.