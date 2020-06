"Ma nouvelle vie" : ce directeur de cinéma fait salle comble à sa manière

Depuis plus de deux mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans "Ma nouvelle vie", nous retrouvons Bastien Lechevallier, le directeur d'un cinéma en Normandie. Sa salle rouvrira le 22 juin comme partout dans notre pays. En attendant, il fait tout pour la maintenir en vie.