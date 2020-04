"Ma nouvelle vie" : ce fleuriste lillois a continué de travailler pendant le confinement

Guillaume Letaille aurait pu fermer sa boutique et attendre le déconfinement, mais il a senti qu'il avait plus que jamais un rôle à jouer. Il fait le lien entre des proches contraints de se tenir loin. Avec la complicité de son grossiste, il a décidé d'offrir ses invendues aux résidents de cinq Ehpad de sa région. Ces livraisons ne lui rapportent rien, mais il y consacre du temps et de l'attention. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.