"Ma nouvelle vie" : ces commerçants qui ne baissent pas le rideau

En cette période de confinement, certains de nos concitoyens travaillent en dehors de chez eux. C'est le cas notamment de Frédéric Roy, boulanger à Nice, et Julie Jeuffrault, épicière ambulante en Sologne. Tous les deux font partie de ces commerçants qui n'ont pas baissé le rideau malgré l'épidémie de coronavirus. Leur présence est devenue plus essentielle que jamais.