"Ma nouvelle vie" : ces personnes qui continuent à travailler malgré le confinement

Certains d'entre nous doivent aller travailler malgré le confinement. C'est le cas de la colonelle Karine Lejeune, commandante de groupement de l'Essonne - Gendarmerie nationale, et Antoine Richard, marin-pêcheur sur le "Bélouga", l'un des jeunes patrons de la profession. Ils nous ont confié que "s'adapter" est indispensable pour continuer de travailler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.