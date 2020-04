"Ma nouvelle vie" : cette colonelle de gendarmerie et ce marin-pêcheur travaillent autant qu’avant

Lorsque nous l'avions quitté, Antoine Richard naviguait à vue, incertain de son avenir de jeune patron de pêche sur l'île d'Oléron. Un mois après sa première vidéo, il n'est plus seul en mer ni sur son bateau. Dans l'Essonne, la colonelle Karine Lejeune est sur le front depuis quatre semaines. Sur terre ou dans les airs, 700 gendarmes sont sous ses ordres pour faire respecter le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.