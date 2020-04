« Ma nouvelle vie » : comment les patrons s'organisent pendant le confinement

En temps normal, le Bioparc de Doué-la-Fontaine peut recevoir jusqu'à 1 000 personnes dans son amphithéâtre. Plus aucun visiteur depuis la mise en place du confinement il y a quinze jours. Le parc animalier a dû réduire son budget de fonctionnement de près de 400 000 euros par mois à 150 000 pour assurer le bien-être des 1 300 animaux. Sur les 75 emplois, le directeur du zoo François Gay arrive à en maintenir 35. Les effectifs sont changés chaque semaine. Sylvie Casenave-Péré est présidente de "Posson packaging". Une usine qui fabrique des emballages alimentaires et des masques de protection. Son entreprise a été placée en secteur vital pour le pays par le gouvernement. Elle a aménagé des heures supplémentaires, accordé une prime à ses employés et renforcé sa présence auprès de ses équipes qui travaillent en effectif réduit.