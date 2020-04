"Ma nouvelle vie" : des commerçants tentent de se réinventer pour survivre

Pour sauver son restaurant et en attendant la réouverture, Romain Jolfre s'est lancé dans la livraison de repas à domicile. Les commandes se font par téléphone et il en compte une dizaine par jour. Se réinventer pour continuer à travailler, c'est aussi le message envoyé par le coiffeur Jean-Michel Faretra. Il nous a invités à l'un de ses cours à distance, avec douze autres coiffeurs en direct.