"Ma nouvelle vie" : François Gay a pu rouvrir son bioparc

Depuis plus de deux mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce lundi, nous retrouvons François Gay, directeur de Bioparc, un zoo à Doué-la-Fontaine près de Saumur. Son parc naturel vient de rouvrir ses portes ce week-end. Il y avait 1 000 visiteurs. C'est deux fois moins qu'en temps normal, mais c'est assez pour lui redonner confiance.