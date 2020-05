Ma nouvelle vie : ils aident les personnes âgées à se déconfiner pas à pas

Jean-Philippe Crossouard a voulu nous montrer ses images avec Yvonne Cloître, 88 ans, qui sort de chez elle pour la première fois depuis deux mois. Un moment de joie mêlé d'appréhension. Même partielle et surveillée, la réouverture des Sénatoriales de Stéphanie Vilard est savourée par les pensionnaires. Ils commencent à goûter à un début de vie normale tout en restant prudent.