"Ma nouvelle vie" : ils apportent du réconfort

Le boulanger Frédéric Roy voulait attirer notre attention sur une commande un peu spéciale, qui lui est passé chaque matin depuis le début du confinement. La cliente est une jeune fille de dix ans qui demande toujours quarante croissants. Chaque matin à 7h30, elle vient les récupérer. Elle s'appelle Zoia et elle nous a expliqué sa démarche par une petite vidéo.