"Ma nouvelle vie" : ils s'associent pour créer une radio destinée aux aînés

L'étudiant Valentin Hugues a accepté de nous raconter l'histoire de sa radio, créée pendant le confinement. Avec ses amis étudiants, ils voulaient aider les personnes âgées. Ils tenaient à recruter des chroniqueurs dans les Ehpad. Après avoir écouté l'émission, Guy Le Charpentier, gérontologue, a tout de suite voulu participer au projet. Grâce à son réseau, il a fait entrer "Radio Libellules" dans des dizaines d'Ehpad. Pour lui, "cette expérience de confinement emmène de la réflexion et un élan de solidarité chez certains". En tout cas, leur radio se positionne comme étant "un trait d'union entre les générations". L'initiative est très bien accueillie par nos aînés.