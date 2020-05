Ma nouvelle vie : ils s'occupent des enfants pendant le confinement

Depuis que le centre spécialisé où elle travaillait a fermé, Marion consacre ses journées à Julien. Cet adolescent de 14 ans ne parle pas, mais il déborde d'énergie. L'aide de l'éducatrice est vraiment cruciale pour le jeune autiste et pour ses parents. Dans la famille Cardonna, même après 49 jours de confinement, les enfants semblent avoir de l'énergie à revendre. Alors, les parents transforment les activités du quotidien en petits défis. Jassim et Issa n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.