"Ma nouvelle vie" : ils s'occupent des enfants pendant le confinement

En cette période de confinement, de nombreux parents doivent s'occuper de leurs enfants. C'est le cas des Kaspariantz et des Bambara. Leurs enfants sont toujours debout à l'heure de la sieste habituelle. Pour faire face à la situation, les deux familles ont donc dû s'adapter. Mise en place d'activités récréatives, décalage des heures de repas... Découvrez leur quotidien dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.