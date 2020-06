"Ma nouvelle vie" : ils sont devenus meuniers

Il y a six ans, Élie Coustaty, agriculteur à la retraite, a réparé un moulin du quatorzième siècle pour le faire visiter aux enfants. Au début du confinement, une entreprise locale lui prenait quelques kilos de farines par semaine. Tout d'un coup, elle lui a passé une commande de 650 kg. Toute la famille Coustaty, confinée à la ferme, s'est mise ainsi au travail pour produire de la farine, la conditionner et la livrer. Marie-Rose Ampoulange, fille d'Élie Coustaty, approvisionne désormais huit épiceries dans les villages situés aux alentours. En pénurie pendant le confinement, ces dernières l'ont sollicitée. Actuellement, elle a décidé avec son mari de reprendre le moulin de l'Évêque pour perpétuer la production et continuer de répondre à la demande. Avec cette petite restauration de leur patrimoine, le couple veut améliorer les choses. Leur retour aux techniques ancestrales et aussi à leur famille dessine finalement leur vie d'après.