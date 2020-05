"Ma nouvelle vie" : la navigatrice Clarisse Crémer va repartir en mer

Depuis plus de deux mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce mercredi soir, nous retrouvons la navigatrice professionnelle Clarisse Crémer dans "Ma nouvelle vie". Dans six mois seulement, elle affrontera le Vendée Globe, son premier tour du monde en solitaire. Elle va devoir redoubler d'efforts, mais elle garde le sourire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.