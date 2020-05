"Ma nouvelle vie" : la petite famille du cinéma

Occuper les enfants pendant le confinement n'est pas une tâche facile. Mais Alexis Delahaye a trouvé une solution très originale. Ce père de famille a eu l'idée géniale de rejouer avec ses trois enfants de grands classiques du cinéma. James Bond, Matrix, Kill Bill et autres films à succès sont tournés en version système D. La petite famille essaye de coller à l'actualité avec leur remake. Toutes leurs réalisations sont postées sur Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.