"Ma nouvelle vie" : le quotidien d'un agriculteur et d'une vulcanologue pendant le confinement

Si avec le confinement, notre temps semble ralenti, la nature, elle, continue le cours de sa vie. Dans ce nouvel épisode de "Ma nouvelle vie", nos journalistes ont recueilli le témoignage d'Aline Peltier, vulcanologue à l'Île de la Réunion, et celui d'Antoine Thibault, agriculteur du Cintray dans l'Eure-et-Loir. Tous les deux, malgré le confinement, continuent à prendre soin de la terre à leur façon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.