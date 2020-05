Ma nouvelle vie : les sœurs couturières se sont déconfinées de manière spectaculaire

Réduites à l'inactivité depuis la mi-mars, les sœurs Joubert, des couturières qui confectionnent des robes de mariées, se sont déconfinées avec un enthousiasme juvénile. Elles n'ont pas perdu leur humour et nous présentent leur nouveauté. Les trois mousquetaires de la couture sont de nouveau réunis, toujours dans le respect des règles barrières. Déjà 300 robes attendent d'être livrées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.