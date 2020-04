"Ma nouvelle vie" : ma famille me manque

En cette période de confinement, certains de nos concitoyens sont convaincus que la communication avec nos proches permet de faire face aux difficultés. C'est le cas notamment de Frédéric Roy, boulanger à Nice, et de Hugo Vidal-Rosset, directeur d'une Ehpad dans l'Yonne. Ils ont créé une chaîne de solidarité virtuelle pour combler le manque et distribuer des sourires bien réels. Le premier ne manque pas d'appeler ses petits-enfants et de partager ses recettes avec les internautes. Le second organise des visioconférences entre ses résidents et leurs proches.