"Ma nouvelle vie" : comment Stéphanie et Sébastien prennent soin des autres

Stéphanie Villard-Gileni, qui dirige une résidence pour personnes âgées, nous a recontactés avant le week-end pascal. Elle doit occuper des semaines qui semblent de plus en plus longues pour les résidents et nous a confié l'importance et l'énergie investie dans tous les gestes au quotidien. Cette tension décuplée pour chaque intervention, c'est également ce que nous a décrit Sébastien Caillaud. Cet infirmier libéral est également sapeur-pompier volontaire. Dans sa commune dans l'Indre, il a regroupé les neuf médecins et seize infirmiers de la ville dans une maison de santé. Ensemble, ils l'ont transformée en centre d'accueil pour les patients présentant des symptômes du covid-19 Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.