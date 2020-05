"Ma nouvelle vie" : Suzanne Roussel a repris l’école

Depuis plus de deux mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce mardi, nous retrouvons Suzanne Roussel, 7 ans, et sa petite bande d'amis. Pendant le confinement, elle avait créé Radio Velpo à Tour pour communiquer avec ses camarades de classe. Elle a déjà diffusé 33 émissions sur une radio locale et sur Internet. Déconfinée, elle retourne à l'école, mais elle continue l'émission tous les mercredis.