"Ma nouvelle vie" : une navigatrice sur le pont

Depuis six semaines, Clarisse Crémer a le vague à l'âme. Ses deux courses transatlantiques ont été annulées. Son voilier dort dans un hangar depuis plus d'un mois. Pour tenir son mal en patience, la skipper professionnelle effectue une heure de musculation et quatre heures de formation météo par jour. Elle se prépare aux futures tempêtes en mer avec humour depuis sa terrasse. La navigatrice a dans sa ligne de mire le très sérieux Vendée Globe qui débutera le 8 novembre prochain.