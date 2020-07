"Ma vie d’après" : Bastien Lechevallier refait son cinéma à Bernay

Il fait partie de ces Français que nous avons découverts dans le journal du 20 heures, pendant le confinement. Bastien Chevallier est gérant de cinéma à Bernay dans l'Eure. Il est resté tout seul deux mois durant dans sa salle de projection. À l'époque, il avait trouvé le moyen de rester accompagné. Trois mois plus tard, nous avons voulu connaître sa vie d'après. Nos journalistes l'ont retrouvé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.