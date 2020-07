"Ma vie d’après" : Éric l’animateur de loto a retrouvé ses fans en vrai

Il aurait pu s'écrouler, mais il a finalement réussi à rebondir. Éric Barbé a eu l'idée d'organiser un loto à la maison pour les gens confinés. Un loto diffusé en direct sur Internet. Le succès est immédiat. Il contente ses habitués et grâce au web, il fidélise au loto des gens partout en France. Contre toute attente, le confinement a relancé ses affaires. Entretenir le lien humain, c'est ce qui le fait vibrer.