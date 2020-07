"Ma vie d’après" : Frédéric, le boulanger de Nice

Après trois mois de confinement, Frédéric Roy, le boulanger niçois, a un nouveau client prestigieux depuis quelques semaines. Un célèbre palace niçois a repéré son talent et mise désormais sur les circuits courts. Une récompense accompagnée du retour de ses clients dans sa boulangerie. Avec sa femme, ils sont restés ouverts pendant le confinement par solidarité.