"Ma vie d’après" : guéri du Covid-19, Damien, médecin dans le Jura, a repris ses consultations

Il fait partie de ces Français qui ont vu leur vie basculer pendant le confinement. Damien Pollet, médecin généraliste à Salins-les-Bains, dans le Jura, a été gravement malade du Covid-19. Désormais guéri, il a retrouvé la joie de vivre et a repris ses consultations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.