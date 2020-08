"Ma vie d’après" : Guillaume, le fleuriste au grand cœur

C'est au moment où toutes les boutiques fermaient que Guillaume a pris conscience du rôle qu'il pouvait jouer pour ses clients. Pendant le confinement, il s'est donné comme mission d'embellir le quotidien des gens, y compris dans les Ehpad de la région lilloise où il a livré gratuitement 3 000 plantes. Depuis, la boutique a rouvert et les clients sont revenus. L'initiative du jeune fleuriste a suscité des vocations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.