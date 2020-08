"Ma vie d’après" : ils continuent de donner la parole aux seniors avec Radio Libellules

Vous avez découvert Emma, Guy et Valentin dans le JT de 20 heures de TF1 pendant le confinement. Ils avaient fait preuve de solidarité en lançant Radio Libellules pour les résidents d'un Ehpad. À l'époque, ils faisaient leur émission à distance, mais cela a bien changé depuis. Pour connaître leur vie d'après, nous sommes repartis à leur rencontre.